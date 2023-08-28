السوبر الأفريقي، رقم مميز في انتظار نجم الأهلى

السوبر الأفريقي، يأمل رامى ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز مع فريقه، في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم 15 سبتمبر المقبل ،على ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.

اللقب الرابع لرامى ربيعة مع الأهلى

ويأمل ربيعة في تحقيق الفوز مع الأهلى على حساب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وتحقيق اللقب الرابع في بطولة كأس السوبر الأفريقي مع القلعة الحمراء، الذي توج به قبل ذلك ثلاث مرات كانت في أعوام 2013 و2020 و2021.

Advertisements

الجدير بالذكر أن وائل جمعة صخرة دفاع النادى الأهلى والمنتخب الوطني السابق هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي، برصيد 6 مرات كانت في أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014.

8 بطولات حققها الأهلى بكأس السوبر الأفريقي

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي في 8 مرات قبل ذلك، وهي كالتالي:

1- الأهلي 4-1 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: كأس السوبر الأفريقي عام 2002.

2- الأهلي 2/4 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

4- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

5- الأهلي 2-1 ليوبار الكونغولي: كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

6- الأهلي 3-2 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

7- الأهلي 2-0 نهضة بركان المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

8- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2021 فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كولر سابع مدرب يقود الأهلى في كأس السوبر الأفريقي

ويعد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر هو سابع مدرب يقود الفريق الأحمر في بطولة كأس السوبر الأفريقي التى يحمل الأهلى الرقم القياسي في الفوز بها برصيد 8 بطولات.

الإنجليزي آلان هارس

وقاد المدرب الانجليزى آلان هارس الأهلى فى كأس السوبر الافريقي عام 1994 أمام الزمالك وخسر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

البرتغالي مانويل جوزيه

وقاد البرتغالي مانويل جوزيه الأهلى فى كأس السوبر الأفريقي اربع مرات وكانت على النحو التالي:

1- الأهلي 4-1 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: كأس السوبر الأفريقي عام 2002.

2- الأهلي 2/4 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

4- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

حسام البدرى

وقاد حسام البدرى المدير الفنى الاهلي في كاس السوبر الأفريقي فى عام 2013 عندما فاز على فريق ليوبار الكونغولى بهدفين مقابل هدف.

محمد يوسف

كما قاد محمد يوسف الاهلي في كأس السوبر الافريقي عام 2014 عندما تغلب على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2.

الإسبانى كارلوس جاريدو

وقاد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو الأهلى فى كأس السوبر الافريقي عام 2015 أمام فريق وفاق سطيف الجزائري وخسر بركلات الترجيح بنتيجه 5/ 6 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الجنوب أفريقي ييتسو موسيمانى

وقاد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى الأهلى ببطولة كأس السوبر الافريقي مرتين الأولى في عام 2020 عندما تغلب على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، والثانية في عام 2021 عندما تغلب على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.