الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفيات نجع حمادي ودشنا وأبوتشت

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمشروع تطوير مستشفيات نجع حمادي العام ودشنا وأبو تشت المركزي.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية وممثل الشركة المنفذة لمشروع التطوير.


وجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وتوصيل مرفق مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات للمستشفيات، كما أطلع علي الموقف التنفيذي للمستشفيات الثلاثة، مشيرا إلي أنه بمجرد الانتهاء من التشطيبات النهائية سوف تدخل الخدمة مباشرة.

Advertisements

وقال الداودي إن المحافظة تتابع معدلات تنفيذ المستشفيات التي يجري تنفيذها، مع تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة، وتذليل أي معوقات أمامها، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات المهمة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا محمد صلاح أبو كريشة

مواد متعلقة

قطع المياه عن مركز قوص، القبض على لص سرقة محبس المياه الرئيسى عن محافظة قنا

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا

حملة لإزالة التعديات بشوارع نجع حمادي في قنا

نائب محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

"التموين": نسعى لاستيراد اللحوم من الهند، وهذه أسعارها بالمجمعات بعد الزيادة

جامعة بورسعيد التكنولوجية تعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

الأوراق المطلوبة للقيد في نقابة المهندسين للمرة الأولى، الكليات الحكومية والخاصة

كهربا يثير الجدل بصورة رفقة إمام عاشور (صورة)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

حكم قتل حشرات المنزل وتحذيرات من هذه الوسائل في التخلص منها

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية