محافظ قنا يتابع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفيات نجع حمادي ودشنا وأبوتشت

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمشروع تطوير مستشفيات نجع حمادي العام ودشنا وأبو تشت المركزي.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية وممثل الشركة المنفذة لمشروع التطوير.



وجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وتوصيل مرفق مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات للمستشفيات، كما أطلع علي الموقف التنفيذي للمستشفيات الثلاثة، مشيرا إلي أنه بمجرد الانتهاء من التشطيبات النهائية سوف تدخل الخدمة مباشرة.

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وقال الداودي إن المحافظة تتابع معدلات تنفيذ المستشفيات التي يجري تنفيذها، مع تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة، وتذليل أي معوقات أمامها، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات المهمة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.