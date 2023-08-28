صاحبتى افضل فيلم في مهرجان عمان السينمائي

فاز فيلم صاحبتى للمخرجة كوثر يونس بجائزة السنديانة السوداء لأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان عمان السينمائي.

وتسلمت كوثر الجائزة ليواصل الفيلم حصده للجوائز مصريا وعربيا ودوليا.

الفيلم كان قد فاز من قبل بجائزة النقاد لأفضل فيلم في الدورة الـ ٤٥ مهرجان العالمي " أفلام المرأة " في فرنسا، وهي الجائزة التى تسلمتها مخرجة الفيلم كوثر يونس أيضا.

حوائر فيلم صاحبتي

وبهذا يواصل الفيلم رحلته مع المهرجانات حيث كان قد تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان دبلن السينمائي الدولي بأيرلندا وأقيم له عرض خاص في مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، وتم قبوله في أكبر مهرجانين بقارة اسيا وسيتم الاعلان عنهم قريبا.

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صاحبتى كان قد بدأ رحلته بكونه الفيلم المصري الأول الذى يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائى الدولي وبعدها



وفاز أيضا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٤.

فيلم صاحبتي للمخرجة كوثر



ويعد فيلم "صاحبتي" أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج منهما الفيلم الوثائقى "هدية من الماضى" وحقق نجاحا جماهيريا ملحوظا حيث استمر عرضه فى صالات السينما المخصصة لعرض الأفلام الوثائقية لأكثر من ٦ أسابيع وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية فى مصر من قبل.



وتعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة "راويات" التى تضم مجموعة كبيرة من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضا فى إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.



"صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته ١٧ دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومنتج مشارك محمد العمدة. وتمويل كوثر يونس ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعي.