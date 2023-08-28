عقب توليه المنصب، "غرفة الإسكندرية التجارية" تستقبل مدير تموين الجديد

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل مدير مديرية التموين بالإسكندرية، العميد أحمد إبراهيم كامل، وذلك عقب توليه المنصب، لبحث سبل التعاون بين الغرفة ومديرية التموين.



جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة مجلس الإدارة المهندس البديوي السيد وكرم كردي وأحمد الكاتب، ومحمد حفني، ومحمد فتح الله، وعدد من رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية.

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ورحب العميد أحمد إبراهيم كامل مدير مديرية التموين بالإسكندرية، خلال كلمته بالتعاون مع غرفة الإسكندرية لتقديم كافة أوجه الدعم لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.

كما تم خلال اللقاء عرض المعوقات التي تواجه التجار في الوقت الحالي، والرد على كافة استفساراتهم.

كما استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفدا روسيا تجاريا لبحث سبل التعاون، بحضور ومشاركة القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، ووفد من غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، وعدد من الشركات الروسية.

كما جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل محمود مرعي رانيا نصير أحمد الكاتب، بسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية.

زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي

وأوضح أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي.





وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، تساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا السياحي والسياسي بين البلدين.

تعزيز العلاقات مع مصر

في نفس السياق أكد قنصل دولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، عمق العلاقات المصرية الروسية، مضيفًا أن مكانة مصر متفردة بالنسبة لدولة روسيا.

وأضاف أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدة مجالات، خاصة القطاع الغذائي والطاقة الكهربائية والتعدين والمنشأت الطبية ومصانع اللحوم والمجازرو مزارع الدواجن والقطن والورق.

وتابع أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.

كما تم خلال اللقاء عقد لقاءات ثنائية مشتركة بين الشركات المصرية والروسية لبحث آليات التعاون بين الجانبين في مجالات عدة.