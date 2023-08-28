الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

يوسف النصيري على بعد خطوة من الانتقال لهذا الفريق في الدوري الإنجليزي

يوسف النصيري،فيتو
يوسف النصيري،فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، مساء اليوم الإثنين، عن حصول النجم الدولي المغربي يوسف النصيري، على فرصة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، أن يوسف النصيري يحوز على اهتمام وست هام يونايتد الذي يسعى لضم اللاعب المغربي من إشبيلية، إلى جانب مهاجم كورينثيانز البرازيلي، يوري ألبرتو.

وبعد بيع ديكلان رايس إلى آرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، أصبح لدى مالك وست هام، ديفيد سوليفان، قدر كبير من المال لإنفاقه هذا الصيف.

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وحصل فريق ديفيد مويس مؤخرًا على خدمات لاعب خط الوسط الإنجليزي جيمس وارد براوز (30 مليون جنيه إسترليني) ووإدسون ألفاريز (35 مليون جنيه إسترليني) ومحمد قدوس (38 مليون جنيه إسترليني) من أياكس.

ويعتمد مويس على ميكائيل أنطونيو كمهاجم صريح، ويحتاج لمنافس له في ظل ارتباط داني إنجز بالتعاقد مع إيفرتون.

أرقام يوسف النصيري ويوري

وسجل النصيري البالغ من العمر 26 عامًا، 55 هدفًا في 159 مباراة مع نادي إشبيلية، وتألق مع المغرب في كأس العالم 2022، علما بأنه سجل 17 هدفا في 61 مباراة دولية.

وفي الوقت نفسه، لعب ألبرتو البالغ من العمر 22 عامًا مباراة دولية واحدة مع البرازيل، وسجل 52 هدفًا في 158 مباراة مع الفريقين البرازيليين إنترناسيونال وكورينثيانز.

وأمضى ألبرتو بعض الوقت في أوروبا مع فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، لكنه شارك في 16 مباراة فقط.

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يوسف النصيري الدوري الانجليزي إشبيلية وست هام يونايتد وست هام

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