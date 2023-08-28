الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية لـ240 مواطنا ضمن قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

تقديم خدمات طبية
تقديم خدمات طبية لأكثر من 240 مواطن،فيتو

قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية المؤسسة القديمة التابعة لقرية مؤسسة البستان، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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تقديم خدمات طبية لأكثر من 240 مواطنا ضمن أعمال القافلة السكانية بالبحيرة

تمت القافلة بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 245 حالة بمختلف التخصصات (75 من الأطفال و80 باطنة و25 أمراض النساء)، كما تم إجراء تحاليل لعدد 35 حالة وتحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة.

كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج ورش 900 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات وتم توفير سيارة اسطوانات الغاز بسعر المستودع.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

تقديم خدمات طبية لأكثر من 240 مواطن ضمن أعمال القافلة السكانية بالبحيرة
تقديم خدمات طبية لأكثر من 240 مواطن ضمن أعمال القافلة السكانية بالبحيرة
تقديم خدمات طبية لأكثر من 240 مواطن ضمن أعمال القافلة السكانية بالبحيرة
تقديم خدمات طبية لأكثر من 240 مواطن ضمن أعمال القافلة السكانية بالبحيرة
تقديم خدمات طبية لأكثر من 240 مواطن ضمن أعمال القافلة السكانية بالبحيرة

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قافلة سكانية شاملة قافلة سكانية البحيرة اسطوانات الغاز 100 يوم صحة الاستراتيجية القومية للسكان الاستراتيجية البيطرية

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