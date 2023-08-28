الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فيتو

وافق اليوم اللواء إبراهيم  أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية للعام 2023 - 2024 ( عام _ خدمات ) بمختلف نوعياتها ( صناعى - زراعى - تجارى - التعليم والتدريب المزدوج ).

 

يأتى ذلك لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقًا لأعداد المتقدمين، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصًا على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

Advertisements

 


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة إستيعاب أكثر عدد ممكن من الطلاب وفقًا للكثافات الطلابية لإتاحة الفرصة أمام الجميع، تم العمل علي قدم وساق لتحقيق أعلى نسبة استيعاب في الفصول الدراسية بالمدارس الفنية بكافة نوعياتها وعلى فترات الدراسة الصباحية والمسائية.


يأتي هذا إنطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على المستقبل التعليمى لأبنائه الطلاب، موضحاَ أنه يسعى جاهدًا للإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة للوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المدارس الثانوية الفنية وزارة التربية والتعليم محافظ المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان المنطقة اللوجستية التجارية ببركة السبع

فوز معرض محافظة المنوفية بالمركز الأول والأكثر تميزًا ضمن فعاليات معرض أيادى مصر

انتشال جثة شاب غارق من بحر شبين الكوم في المنوفية

افتتاح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية في المنوفية

الهلال الأحمر ينظم ماراثون رياضيا للدراجات الهوائية بالمنوفية

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ المعيدين الجدد

ضبط 4 أطنان مواد تصنيع بلاستيك بدون مستندات خلال حملات في المنوفية

حكاية الحاجة انتصار، باعت ذهبها وأرضها وأنشأت مسجدا ومجمعا طبيا بالمنوفية (فيديو)

الأكثر قراءة

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

فيتو تكشف في عددها الجديد، ورطة وزارة النقل في أسعار اشتراكات المترو والقطارات

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

شعبة الأرز تكشف تأثير قرارات الهند على الأسعار في مصر، وهذا موقف البسمتي

تقارير سعودية تلمح لإمكانية سحب لقب البطولة العربية من النصر

ديبروين وصلاح في الصدارة، تاريخ جائزة أفضل لاعب في البريميرليج في العقد الأخير

متوسط أسعار السيارات الاقتصادية في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

المزيد

انفوجراف

منها تجنب الشاي والقهوة.. 7 نصائح مهمة للتخلص من القلق والتوتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قتل حشرات المنزل وتحذيرات من هذه الوسائل في التخلص منها

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

المزيد
الجريدة الرسمية