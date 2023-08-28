هدافو الجيل الحالى للأهلى بكأس السوبر الأفريقي قبل موقعة اتحاد العاصمة

السوبر الأفريقي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

هدافو الجيل الحالى للأهلى في كأس السوبر الأفريقي

1-أحرز رامى ربيعة هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

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2-سجل صلاح محسن هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2020.



3- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا في شباك فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2021.

8 بطولات حققها الأهلى بكأس السوبر الأفريقي

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي في 8 مرات قبل ذلك، وهي كالتالي:

1- الأهلي 4-1 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: كأس السوبر الأفريقي عام 2002.

2- الأهلي 2/4 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

4- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

5- الأهلي 2-1 ليوبار الكونغولي: كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

6- الأهلي 3-2 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

7- الأهلي 2-0 نهضة بركان المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

8- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2021 فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كولر سابع مدرب يقود الأهلى في كأس السوبر الأفريقي

ويعد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر هو سابع مدرب يقود الفريق الأحمر في بطولة كأس السوبر الأفريقي التى يحمل الأهلى الرقم القياسي في الفوز بها برصيد 8 بطولات.

الإنجليزي آلان هارس

وقاد المدرب الانجليزى آلان هارس الأهلى فى كأس السوبر الافريقي عام 1994 أمام الزمالك وخسر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

البرتغالي مانويل جوزيه

وقاد البرتغالي مانويل جوزيه الأهلى فى كأس السوبر الأفريقي اربع مرات وكانت على النحو التالي:

1- الأهلي 4-1 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: كأس السوبر الأفريقي عام 2002.

2- الأهلي 2/4 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

4- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

حسام البدرى

وقاد حسام البدرى المدير الفنى الاهلي في كاس السوبر الأفريقي فى عام 2013 عندما فاز على فريق ليوبار الكونغولى بهدفين مقابل هدف.

محمد يوسف

كما قاد محمد يوسف الاهلي في كأس السوبر الافريقي عام 2014 عندما تغلب على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2.

الإسبانى كارلوس جاريدو

وقاد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو الأهلى فى كأس السوبر الافريقي عام 2015 أمام فريق وفاق سطيف الجزائري وخسر بركلات الترجيح بنتيجه 5/ 6 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الجنوب أفريقي ييتسو موسيمانى

وقاد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى الأهلى ببطولة كأس السوبر الافريقي مرتين الأولى في عام 2020 عندما تغلب على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، والثانية في عام 2021 عندما تغلب على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.