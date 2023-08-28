الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

لبحث خطة تطويرها وزيادة الحصص الإنتاجية

محافظ دمياط تتفقد المخابز لمتابعة معدلات الإنتاج وحصص الدقيق

محافظ دمياط خلال
محافظ دمياط خلال المتابعة،ڤيتو

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخبزى المدابغ ومخبز حى رابع التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال جولتها التى أجرتها صباح اليوم.

وبحثت " المحافظ " الموقف الحالى لتلك المخابز، وكذلك مطابقة حصص الدقيق ومعدلات الإنتاج،  كما ناقشت آلية تطوير مخبزي المدابغ ورفع كفاءتهما الإنتاجية،  وكذلك تشغيل مخبز حى رابع.

محافظ دمياط تبحث مشاكل المخابز

وأكدت " الدكتورة منال عوض " ضرورة دراسة الموقف بشكل عاجل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المخابز حيث انهم مجهزين بالمعدات اللازمة للتشغيل بشكل فعال وتغطية كافة الحصص المخصصة لكل مخبز لإنتاج  الخبز وفقًا للمواصفات والاوزان المقررة.

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محافظ دمياط تفاجئ افران الخبز

محافظ دمياط تتابع جهود مديرية التموين لمتابعة حركة السلع والمنظومة التموينية 
 


من ناحية أخرى تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال هذا الأسبوع.

وتلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالى ٤٣٣محضر، لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة  ، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأسطوانات الغاز وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، كما تم ضبط ١٥ كجم دجاج و٥ كجم عجينة حواوشي غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

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