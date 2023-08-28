الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التعليم: رصد حالتي غش بامتحاني الجيولوجيا وعلم النفس بالدور الثاني للثانوية العامة

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة،فيتو

أدى طلاب  الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي (19946) طالبا/ وطالبة.

كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي (6675) طالبا/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي (2884) طالبا/ وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي  (5) طلاب/ وطالبات، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) " بإجمالي (2) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى" بإجمالي  (1) طالب/ وطالبة.

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امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

 

تحذيرات استخدام وسائل الغش

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

 

فريق مكافحة الغش الإلكتروني

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد حالتي غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الجيولوجيا"، كما تم ضبط طالب بمحافظة (كفر الشيخ) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر، أن غدً الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، بينما يؤدي  طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".

 

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