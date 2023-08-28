قبل مواجهة اتحاد العاصمة، تفوق كاسح للأهلي على الأندية العربية

السوبر الأفريقي، يستضيف ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 المقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر الجاري.

الأهلى يتفوق على الأندية العربية في كأس السوبر الأفريقي

وتعد مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري هى المواجهة السابعة للأهلى مع الأندية العربية في كأس السوبر الأفريقي حيث سبق وأن التقى مع ست أندية عربية قبل ذلك وهم الجيش الملكي المغربي والنجم الساحلي التونسي والصفاقسي التونسي ووفاق سطيف الجزائري ونهضة بركان المغربي والرجاء المغربي.

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مواجهات الأهلى مع الأندية في كأس السوبر الأفريقي

1-الأهلي 4-2 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 " بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

2- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 " بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي:كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

4- الأهلي 3-2 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

5- الأهلى 5-6 وفاق سطيف الجزائري كأس السوبر الافريقي عام 2015 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

6- الأهلى الأهلي 2-0 نهضة بركان المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

7- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2021 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

14 هدفًا للأهلي في السوبر الأفريقي



وأحرز 13 لاعبًا من الأهلى 14 هدفًا على مدار مشاركات القلعه الحمراء في بطولة كأس السوبر الأفريقي التي بلغت عشرة مرات.

هدافو الأهلي بالسوبر الأفريقي

1- أحرز خالد بيبو هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي في بطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

2- سجل حسام غالى هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

3- أحرز سيد عبد الحفيظ هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

4- سجل عصام الحضري هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

5- أحرز أمادو فلافيو هدفين في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

6- سجل محمد بركات هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

7- أحرز رامى ربيعة هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

8- سجل عمرو جمال هدفين في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

9- أحرز محمد ناجى جدو هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

10- سجل عماد متعب هدفا في شباك فريق وفاق سطيف الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2015.

11- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

12- سجل صلاح محسن هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2020.



13- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا في شباك فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2021.