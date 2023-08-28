محافظ دمياط توافق على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية

لاستيعاب أعداد الطلاب المتقدمين

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية "رسمى عربى، رسمى لغات، رسمى لغات متميز"، بالمستويين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

سيتم رفع كثافة قاعات رياض الأطفال "رسمى عربى " إلى ٥٠ طفلا، وقاعات رياض أطفال " رسمى لغات" إلى ٥٥ طفلا، وأيضًا قاعات رياض أطفال " رسمى متميز لغات" إلى ٥٠ طفلا..

وقد جاء ذلك القرار لاستيعاب عدد الطلاب المتقدمين وتلبيةً لرغبات أولياء الأمور ومراعاة للبعد الأسرى والاجتماعى.

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محافظ دمياط

محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام إلى مجموع ٢٣٠ درجة وبالفصول المسائية للخدمات إلى مجموع ١٧٠ درجة



من ناحية اخري وافقت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمعدل ثلاث درجات من مجموع ٢٣٣ إلى ٢٣٠ درجة، كما تم الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات بمجموع ١٧٠ درجة...

حيث جاء ذلك تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام والفصول المسائية للخدمات، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية..