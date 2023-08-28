الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تجري عملية جراحية بعد تعرضها لكسر في يديها

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

 سيلينا جوميز، أعلنت النجمة الشابة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إجرائها لعملية جراحية، بعد تعرضها لكسر في اليد.

 

سيلينا جوميز تجري عملية جراحية

وكتبت سيلينا جوميز عبر حسابها على “إنستجرام”، “كسرت يدي، وخضعت لعملية جراحية، غير مهتمة بيع أي شئ.. أنا فقط سعيدة، لأنني أصنع موسيقي مع أصدقائي”.

 

 

سيلينا تلغي متابعة زين مالك

في خطوة غريبة ومفاجأة ألغت، النجمة الشهيرة، متابعة المغني زين مالك، وعارضتا الأزياء  جيجي وبيلا حديد، بالإضافة للمغنية دوا ليبا، من متابعتهم على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” في نفس التوقيت.

Advertisements

وتسأل العديد من متابعي سيلينا جوميز، عن سبب هذا التصرف، خاصة أن في الشهور الأخيرة، شهدت بداية علاقة عاطفية بين سيلينا وزين مالك، وباركتها جيجي حديد، حبيبته السابقة ووالدة ابنته الوحيدة.

 

ليدي جاجا تدعم سيلينا جوميز

وتلقت النجمة الأمريكية، دعما ومساندة من ليدي جاجا، بعد الهجوم والتنمر التي واجهته مؤخرا، بسبب زيادة وزنها.

وكتبت ليدي جاجا، تغريدة موجهة لسيلينا جوميز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة:" أنتي جميلة من الداخل والخارج.. أنتي واحدة من نسائي المفضلات على الأرض".

 وكانت سيلينا جومير، تحدثت عن الانتقادات الأخيرة، التي واجهتها، بعد زيادة وزنها بشكل كبير، خلال بث مباشر عبر حسابها علي موقع الفيديوهات “TikTok ”.

 

سيلينا جوميز تتحدث عن مشكلة وزنها

وقالت  سيلينا جوميز، "أنا لست عارضة أزياء ولن أكون أبدًا"، وطلبت من منتقديها أن يرحلوا، إذا لم يعجبهم ذلك.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، أن دواء الذئبة الذي تتناوله، يؤدي إلى تقلبات شديدة في الوزن، قائلة:"عندما أتناول الدواء، أميل إلى حمل الكثير من وزن الماء، وهذا يحدث بشكل طبيعي للغاية، وعندما أتوقف عن عنه، أميل إلى فقدان الوزن نوعًا ما، لكنني أفضل كثيرًا أن أكون بصحة جيدة، وأعتني بنفسي، أدويتي مهمة، وأعتقد أنها تساعدني".

وتابعت سيلينا: “أردت فقط أن أقول وأشجع أي شخص، يشعر بأي نوع من العار، لما يمرون به بالضبط، ولا أحد يعرف القصة الحقيقية”.

 

سيلينا جوميز منتجة

كشفت تقارير صحفية، أن النجمة الأمريكية الشهيرة، تنوي اقتحام عالم الإنتاج بقوة خاصة بعد تجربتها الناجحة في مسلسل "Only Murders in The Building".

وذكر التقرير الصحفي أن سيلينا جوميز، اتفقت مع الكاتب والمخرج الشهير جوردان بيل، علي التعاون في  إنتاج مسلسل جديد.

المسلسل الجديد التي تنوي سيلينا جوميز العمل عليه،  مستند على رواية شهيرة بعنوان "Coyote".

يذكر أن سيلينا جوميز شاركت في إنتاج أحدي حلقات الموسم الثاني من مسلسل "Only Murders in The Building"، الذي حقق نجاحا كبيرا، ليجدد لموسم ثالث.

هدية آيفون من سيلينا جوميز

  أهدت سيلينا جوميز أحد أفراد طاقم عمل مسلسلها "Only Murders in The Building"، هاتف آيفون جديد، كهدية، وذلك بعد تعرضه للسخرية، من قبل عدد من زملائه في موقع التصوير، بسبب امتلاكه هاتف قديم، كما التقطت معه صورة سيلفي من هاتفه الجديد.

وتصور سيلينا جوميز في الوقت الحالي، الجزء الثالث من مسلسلها الشهير "Only Murders in The Building"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني، والذي عرض في منتصف العام الماضي.

سيلينا جوميز تحتفل بعيد ميلادها علي طريقة باربي (فيديو)

سيلينا جوميز تطرح أحدث أغانيها single soon وتوجه ضربة قاصمة لـ زين مالك وجيجي حديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الفنانة سيلينا جوميز المغنية سيلينا جوميز سيلينا جوميز سيلينا جوميز تتعرض لكسر في يديها سيلينا جوميز عملية جراحية

مواد متعلقة

سيلينا جوميز، تخسر الكثير من وزنها في أحدث ظهور لها

سيلينا جوميز تشارك جوردان بيل في إنتاج مسلسل Coyote

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

استخراج جثة شخص ونجله من عقار الإسماعيلية النهار (فيديو وصور)

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

عامر حسين يضع تصورا عن نظام الدوري، ومفاجأة في تطبيقه

أوسوريو يدرس الاستغناء عن هذا اللاعب

Advertisements

منوعات

المزيد

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

المزيد
الجريدة الرسمية