الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط طن و200 كيلو دقيق مجهول المصدر داخل مخبز ومحل بمنطقتي الساحل والزيتون

ضبط طن و200 كيلو
ضبط طن و200 كيلو دقيق مجهول المصدر

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة طن و200 كيلو دقيق مجهول المصدر داخل مخبز ومحل بمنطقتى الساحل والزيتون.

تعود البداية عندما تم ضبط (مسئول عن مخبز بلدي - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت (700 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة).

كما تم ضبط (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (500 كيلو جرام "دقيق " مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة).

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ونجح رجال مباحث التموين فى ضبط (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (70 كيلو جرام "زيت طعام" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محاربة الغش والاحتكار
 ويأتي ذلك في إطار مواصلة مديرية التموين جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية.

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دقيق بلدي قسم شرطة الساحل قسم شرطة الزيتون مباحث التموين مديرية التموين مديرية أمن القاهرة

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