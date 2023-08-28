محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 230 درجة

تلبيةً لرغبات أولياء الأمور....

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمعدل ثلاث درجات من مجموع ٢٣٣ إلى ٢٣٠ درجة، كما تم الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات بمجموع ١٧٠ درجة.

وجاء ذلك تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام والفصول المسائية للخدمات، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية.

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محافظ دمياط كرمت أوائل الشهادات العامة والأزهرية

من ناحية أخرى كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد كرمت أوائل الشهادات العامة والأزهرية، خلال حفل أقامته المحافظة بمدينة رأس البر حضره النائب أسامة العبد والنائب على العساس والنائب حسن عبد الوهاب والنائبة إيفيلن متى والنائبة رحاب موسى والنائبة هناء فاروق أعضاء مجلس النواب والنائب محمد أبو حجازى والنائب وليد التمامى عضوا مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم ووالشيخ وسيم متولى رئيس الإدارة المركزية بمنطقة دمياط الأزهرية.

واستهلت " المحافظ " كلمتها بتهنئة أوائل الشهادات العامة والازهرية لما حققوه من جهد مشرف طوال العام الدراسى الماضى، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة، معربة عن تقديرها واعتزازها بجهودهم، داعية الله أن يسدد خطاهم ويرعاهم.

كما وجهت " محافظ دمياط " التحية إلى أولياء الأمور لما بذلوه من جهود كبيرة للوصول بأبنائهم إلى تلك المراكز، كما أشادت بجهود وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف للارتقاء بالمنظومة التعليمية لبناء جيل قوي قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووجهت الشكر الى مديرية التربية والتعليم بدمياط والإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية على التنظيم الجيد للعملية التعليمية خلال العام الدراسى الماضى.

وكرمت " محافظ دمياط " أوائل الشهادة الثانوية العامة والفنية الذين حققوا مراكز على مستوى الجمهورية وهم الطالب باسل بكر شعيب الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة بشعبة علمى رياضة، والطالب حسن شفيق الحادق الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة بالشعبة العلمية علوم، وكذلك الطالبة منة صبح الديب الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة بالمدارس الفندقية، والطالبة منة محمد عبد السلام الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى المحافظة بالمدارس الفندقية، وأيضًا الطالبة شهد حسام عبد الواحد الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظه فى الشهادة الثانوية العامة للمكفوفين.

كما كرمت " الدكتورة منال عوض " أوائل الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية " علوم ورياضة " والأدبية، وأوائل التعليم الفنى بجميع أقسامه " المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات والمدارس الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات، أوائل المدارس الفنية تعليم مزدوج، المدارس الفنية وفق منظومة الجدارات"، وكرمت أيضًا أوائل الشهادة الإعدادية والأوائل من ذوى الهمم، وأوائل الشهادات الأزهرية " الثانوية والاعدادية والابتدائية ".