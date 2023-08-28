القبض على سائق توك توك دخل أحد أحياء مصر الجديدة بمركبته
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع " فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من مركبة "توك توك" بمنطقة مصر الجديدة .
تعود الواقعة فى أطار ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات) متضمنًا تواجد مركبة "توك توك" بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).
وبمواجهته إعترف بأنه كان فى سبيله لتوصيل إحدى السيدات للمنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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