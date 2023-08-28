الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29-8-2023 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تظهر السحب المنخفضة علي شمال البلاد، والقاهرة الكبرى مما يعمل علي  تلطيف الأجواء، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائلا للحرارة ليلا

Advertisements

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباحا  من الساعة الرابعة وحتى السابعة  على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 28-8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الاثنين 28-8-2023 في مصر

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 28-8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الاثنين 28-8-2023 في مصر

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المدن

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين 28-8-2023 فى مصر

الأرصاد تحذر من شبورة مائية على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا الإثنين 28-8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 27-8-2023 في مصر

الأكثر قراءة

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

رسالة أحمد سليمان لـ حسن موسى بعد قرار تعيين البناني بالزمالك

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

تصل لـ 3600 جنيه، أسعار علب حلوى مولد النبي 2023 وأسباب ارتفاعها

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

المعارضة الإسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب نشر لقاء المنقوش مع إيلي كوهين

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسرع 4 لاعبين في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية