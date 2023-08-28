الإثنين 28 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الأرز تكشف تأثير قرارات الهند على الأسعار في مصر، وهذا موقف البسمتي

الأرز،فيتو
الأرز،فيتو

تسود الأسواق العالمية حالة من الترقب بسبب حزمة القرارات التي تتخذها الهند بشأن فرض عدة قيود على صادراتها من الأرز، للحفاظ على أمنها الغذائي، حيث قامت خلال الأيام القليلة الماضية بفرض ضريبة 20% على جميع أنواع الأرز عدا البسمتي، وبذلك تطبق الضريبة على 80% من إجمالي صادراتها من المحصول، كما فاجئت الحكومة الهندية أمس الأحد جميع دول العالم بتطبيق حد أدنى لأسعار تصدير الأرز البسمتي، بواقع 1200 دولار للطن الواحد.

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قرارات الهند لا تهدد أمننا الغذائي 

وقال مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن تطبيق هذه القرارات من جانب دولة الهند بفرض ضريبة على تصدير الأرز، غير مؤثرة على الأمن الغذائي الخاص بنا، فهناك فائض في محصول الأرز هذا العام، حيث إنه متوفر بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالكميات التي يحتاجها المواطن.

وجود فائض من محصول الأرز الأبيض

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن إجمالي الناتج المحلي للدولة من محصول الأرز الأبيض هذا العام قد بلغ 4.2 مليون طن، في حين بلغ استهلاكنا من هذا المحصول 3.5 مليون طن تقريبا، ولفت إلى أن هناك فائض عن احتياجاتنا الأساسية، حيث بلغ حوالي 700 ألف طن من محصول الأرز الأبيض، والذي يكفينا لنهاية العام الجاري.

الأرز البسمتي ليس من الأنواع الأساسية في غذائنا 

وبالنسبة للرسوم المفروضة يوم أمس على تصدير الأرز البسمتي بواقع 1200 دولار للطن الواحد، أوضح أنه من الممكن أن يؤثر على أسعاره خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأرز ليس من الأنواع التي نعتمد عليها بشكل أساسي في غذائنا، فأسعار هذا النوع من الأرز لا تؤثر علينا، فالأمر الهام هو توافر الأنواع الرئيسية الأخرى التي نعتمد عليها في غذائنا بكافة المنافذ التموينية وبالكميات التي يريدها المواطن.

وكانت الحكومة الهندية قد فرضت يوم أمس الأحد رسوما جديدة على تصدير محصول الأرز البسمتي، لتصل إلى 1200 دولار للطن الواحد، وسط مساعي منها للحفاظ على أمنها الغذائي والعمل على ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب فترة الانتخابات المحلية بها، كما قامت خلال الأيام القليلة الماضية بوضع ضريبة بواقع 20% على إجمالي صادراتها من جميع أنواع الأرز الأخرى.

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