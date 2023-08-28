الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

محكمة الأسرة تلزم أبا بدفع 13 ألف جنيه أجر مسكن و3 آلاف جنيه أجر حضانة

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار مروان مصطفي رئيس المحكمة بإلزام أب بدفع ١٣ ألف جنيه أجر مسكن لزوجته و٣ آلاف جنيه أجر حضانة نظير حضانتها لأطفالها.

 

وجاء في القضية رقم ١٦٦٢ لسنه ٢٠٢٣ أن المدعي عليه محمد.أ تزوج من راند.م وأنجب منها طفلين، وحدث بينهما خلافات وتم الطلاق، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بدفع المبالغ السابق لطليقته نظير حضانتها لأطفالها.

 

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

Advertisements

2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.

اقرأ أيضا، محكمة الأسرة تلزم أبا بسداد 136 ألف جنيه مصاريف دراسية عن عام واحد

 

رفع دعوى نفقة صغار  

يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.

رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات 

وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).

تحريك دعوى مصاريف مدارس  

وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.

دعوى على الزوج البخيل  

وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.

دعوى شراء ألعاب للطفل

في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعاب مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

محكمة الأسرة أجر حضانة رفع دعوى نفقة صغار قانون الأحوال الشخصية رفع دعوي تبديد قائمة المنقولات

مواد متعلقة

موعد إثبات إعلام الوراثة أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة تلزم أبا بإضافة زيادة 3 آلاف جنيه على نفقة نجليه بسبب الظروف المعيشية

الأكثر قراءة

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

رسالة أحمد سليمان لـ حسن موسى بعد قرار تعيين البناني بالزمالك

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

تصل لـ 3600 جنيه، أسعار علب حلوى مولد النبي 2023 وأسباب ارتفاعها

المعارضة الإسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب نشر لقاء المنقوش مع إيلي كوهين

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسرع 4 لاعبين في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية