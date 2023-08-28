الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

بدء التقديم بالدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة، 16 سبتمبر

اتحاد الصحفيين الأفريقيين،
اتحاد الصحفيين الأفريقيين، فيتو

  أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة  الصحفيين، فتح باب الاشتراك فى «الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين الشبان الأفارقة» بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفريقيين.

 

شروط الالتحاق بالدورة 

تعقد الدورة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بمبنى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 

شـروط الالتحاق:
* أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة الصحفيين. لا يتجاوز سن المتقدم عن 35 سنة. أن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
 

* العدد المسموح له بالاشتراك «5 صحفيين فقط» بالقرعة العلنية بعد انطباق الشروط.

*ويرفق بالطلب: نموذج الترشيح +صورة بطاقة الرقم القومى وجهين+ صورة كارنيه النقابة.
 

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وسيلة التقديم

ترسل الطلبات على خدمة الواتس آب على رقم 01099221510 خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023م.

 

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