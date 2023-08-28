الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

5 إجراءات لتصحيح أخطاء النشر الصحفي والإعلامي

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

يختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإشراف على الأداء المهني للقنوات والصحف الخاصة والحزبية، من خلال لجانه المتنوعة، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمواثيق الشرف والأكواد الأخلاقية الصادرة عن المجلس.

 

تصحيح الخطأ دون مقابل 

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 توجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ، نُشر خلالها مادة مخالفة، أن ينشر أو يبث التصحيح، بناءً على طلب ذوي الشأن ودون مقابل.

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تصحيح الخطأ خلال ٣ أيام 

ويتعين على المؤسسة، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

 

المعلومات الخاطئة 

​ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا.

 

إجراءات المساءلة 

​وقال المجلس في بيان سابق له إنه ينتهز هذه الفرصة ليعيد التأكيد على أهمية تفعيل هذه المادة، قبل اللجوء إلى إجراءات المساءلة القانونية، لإعطاء الفرصة لحوار جاد وبناء بين مختلف الأطراف والسعي إلى الاحتكام لروح القانون وما ورد في نصوصه.

وأضاف المجلس أن الصحفي أو الإعلامي يلتزم في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

 

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