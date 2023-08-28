خطوات حفظ مقاطع الفيديو بتطبيق ماسنجر

يقوم العديد من مستخدمي تطبيق ماسنجر بالبحث عبر الإنترنت عن إمكانية تنزيل وحفظ مقاطع الفيديو على هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر لمشاهدتها عند عدم الاتصال بالإنترنت حيث يمكن حفظ الفيديو في الهاتف أو الحاسب لمشاهدته لاحقًا أو في وضع عدم الاتصال خاصة أن ماسنجر لا تسمح رسميًّا للمستخدمين بحفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها في الأصل عبر صفحة أخرى ضمن المنصة وخلال السطور التالية نقدم بالخطوات كيفية حفظ مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر تطبيق ماسنجر بشرط أن يرسل صديق مقطع الفيديو عبر التطبيق ليمكن حفظه بسهولة في الهاتف أو الحاسب الآلي.

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حفظ فيديو ماسنجر

- يتم فتح تطبيق ماسنجر في الهاتف ثم اختيار المحادثة التي تحتوي على مقطع الفيديو المراد حفظه والضغط مطولًا على ملف الفيديو داخل الدردشة ثم الضغط على خيار المزيد ومن القائمة المنبثقة التي تظهر يتم الضغط على خيار حفظ وقد يتطلب الأمر طلب منح تطبيق ماسنجر الإذن للوصول إلى مكتبة الفيديو والصور بالهاتف بعدها يتم إغلاق التطبيق ثم الانتقال إلى تطبيق الصور أو المعرض في الهاتف لرؤية مقطع الفيديو هناك حيث يمكنك مشاهدته وتعديله في أي وقت حتى عندما لا يكون هناك اتصال بالإنترنت.

أما بالنسبة لحفظ مقطع فيديو ماسنجر في الحاسب فيتم ذلك من اتباع الخطوات التالية عبر الانتقال إلى الحساب في ماسنجر عبر متصفح الويب في الحاسب والبحث عن المحادثة التي تحتوي على مقطع الفيديو المراد حفظه.

وضع ملء الشاشة

- الضغط على مقطع الفيديو بزر الفأرة الأيمن ويفتح الفيديو في وضع ملء الشاشة ويبدأ التشغيل مباشرة ولحفظ الفيديو في الكمبيوتر يتم الضغط على أيقونة التنزيل في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة ليتم تنزيل الفيديو كملف MP4 في مجلد حفظ الفيديوهات الافتراضي في الحاسب الآلي.

وماسنجر هو تطبيق ومنصة مراسلة فورية تملكه وتطوره شركة ميتا بلاتفورمز حيث تم تطويره في الأصل باسم دردشة الفيسبوك في عام 2008، الشركة حسنت من خدمة المراسلة في عام 2010، وبالتالي أصدرت بشكل مستقل تطبيق فيس بوك ماسنجر لنظام تشغيل أي أوس إس وأندرويد في أغسطس 2011، وأصدرت بشكل مستقل تطبيق فيسبوك بورتال للمراسلة المبنية على الاتصال في الربع الأخير من عام 2018.