الإثنين 28 أغسطس 2023
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اقتصاد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

سعر الدينار الكويتي،فيتو
سعر الدينار الكويتي،فيتو

بكام الدينار الكويتي، ننشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم بحسب آخر تحديث رسمي وارد على الموقع الخاص بالبنك.

واستقر سعر الدينار الكويتي في داية  التعاملات اليوم مقابل الجنيه خلال عمليات الشراء والبيع في البنك المركزي حيث شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه منذ ختام التعاملات أمس في الأسعار.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.04جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع  أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، واستقرارا امام البعض الاخر منها  صباح اليوم الاثنين 28  أغسطس 2023، والذي يوافق يوم عمل  في البنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.29 جنيه للشراء، و33.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.77 جنيه للشراء، 38.94 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.84جنيه للشراء، و35.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.04جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.05 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.73 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.04جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع

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