رئيس الجامعة اليابانية يشارك بمؤتمر تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية

شارك الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بفاعليات مؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونيسف مصر، وشركة ميكروسوفت مصر، بمشاركة وفود ١٣ دولة عربية، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023

شارك الدكتور عمرو عدلى فى الجلسة الرابعة بعنوان "دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في تعزيز المهارات واكتساب مهارات جديدة ومدي توافقها مع سوق العمل" حيث تحدث عن وظائف المستقبل ودور الجامعات فى تأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا موضحا ان الاستحواذ على فرص العمل الدولية يتطلب ان نقدم تعليما بمواصفات عالمية



Advertisements

أضاف أن 80% من إمكانات البحث والتطوير فى دولة مثل كوريا الجنوبية في المصانع وليس في الجامعات ولذلك كتير من براءات الاختراع فيها يكون باسم الشركات وليس الجامعات أما فى مصر فإن 95% من إمكانياتها البحثية في الجامعات والمراكز البحثية.

أشار إلى أن مؤسسات التعليم العالى فى مصر من أهم المؤسسات الدولية فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ موضحا أن من أهداف رؤية مصر 2030 أن تكون مصر في مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع وإيجاد فرص عمل لائق وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية والتى تعود بالنفع على الاقتصاد

أضاف أن مؤشرات الديمغرافية تشير إلى أن مصر لديها ثروة كبيرة من الشباب وحسن استغلال هذه الثروة عن طريق التعليم الجيد يجعل هذه الثروة تعود بالنفع الكبير جدا على الصناعة وعلى الدولة

أوضح أن المؤشرات الديموغرافية تشير إلى أن مصر خلال 10 سنوات كل شخص يحال إلى التقاعد يقابله ثلاث شباب يرغبون فى الحصول على فرصة عمل.

موضحا أن الاستحواذ على فرص العمل الدولية ليس صعبا لأن المؤشرات في أوربا في خلال 10 سنين تشير إلى أن كل شخص يحال إلى المعاش يقابله شاب واحد يدخل سوق العمل وهذا يتطلب أن يكون التعليم لدينا جيد جدا وبالمقاييس العالمية ولابد أن تكون المناهج أقرب ما يكون لمناهج الدول الأجنبية التى تسعى لاقتحام سوق العمل.