الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

نص تحريات المباحث فى اتهام صاحب أكاديمية تعليمية وهمية بتوفير فرص للدراسة بالجامعات العربية والأجنبية

حبس ارشيفية، فيتو
حبس ارشيفية، فيتو

تسلمت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث الخاصة بواقعة صاحب أكاديمية وهمية يزعم توفير فرص الدراسة بالجامعة العربية والأجنبية مقابل مبالغ مالية تتجاوز لـ 100 ألف جنيه لكل طالب وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة مثبتة بالتسجيلات الصوتية التي صادرتها النيابة بهواتف المتهم، كما أشارت التحريات أن الأكاديمية تعمل منذ سنتين فقط.

وأضافت التحريات، أن المتهم اتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة  خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامى".   

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ظاهرة إنشاء مراكز تعليمية وهمية واستخدامها فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى استكمال دراستهم بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

 

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أكاديمية وهمية الأموال العامة الجامعة العربية النصب والاحتيال بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة

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