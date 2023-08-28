نص التقرير الطبي فى واقعة سائق طعن زميله لخلافات على أولوية التحميل في رمسيس

تسلمت نيابة وسط القاهرة، تقرير الطب الشرعي المبدئي بواقعة طعن سائق لزميله بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب فى ميدان رمسيس وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وكشف التقرير الطبى أن الوفاة حدثت نتيجة تلقى المجنى عليه عدة طعنات من سلاح أبيض يحتمل أن يكون سكينا، ومن بينها طعنتان بمنطقة الصدر وأخرى فى الظهر، ورجح التقرير حدوث الوفاة فى الحال وقبل تلقى أى إسعافات.

بداية الواقعة كانت عندما رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حدوث مشاجرة بين شخصين فى منطقة الأزبكية بالقرب من ميدان رمسيس، وقام أحدهما بتوجيه عدة طعنات إلى الآخر مستخدما سلاحا أبيض، فسقط المجنى عليه على الأرض وسط ذهول المارة.. تم فحص الفيديو بمعرفة المساعدات الفنية والأجهزة المختصة، وتوصل رجال المباحث إلى أن المشاجرة وقعت فى موقف سيارات قريب من ميدان رمسيس.. انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، واستمعوا إلى شهود العيان وأجروا تحريات مكثفة حول الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين اثنين من السائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكب الواقعة الذى تبين أنه سائق من محافظة بنى سويف، وأقر بارتكاب الجريمة وأدلى باعترافات تفصيلية حول ظروفها وملابساتها.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.



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