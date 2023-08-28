تعرف على كيفية استخدام تطبيق واتساب بدون إنترنت

يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت عن كيفية استخدام تطبيق واتساب بدون إنترنت ولذلك نقدم خلال السطور التالية كيفية استخدام تطبيق واتساب بدون انترنت.

واتساب بدون إنترنت

- يجب قبل استخدام واتساب بدون إنترنت ان يتم التحديث التطبيق مع العلم أن هذه الخاصية تتعلق باستخدام الأجهزة المتعددة والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة والتي كانت تشترط الدخول على الإنترنت.

- يمكن من خلال هذه الخاصية للمستخدمين التواصل بدون الاتصال بالإنترنت، وذلك عبر تنزيل تحديث واتساب بينما كان في السابق، كان يتعين التأكد من أن الهاتف الرئيسي لا يزال متصلا بالإنترنت قبل التمكن من إجراء محادثة على متصفح الويب المرتبط.

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-تتيح الفكرة الأساسية في هذه الخاصية هي الواتساب الخاص المرتبط بأكثر من هاتف أو جهاز كمبيوتر عبر خاصية الأجهزة المتعددة كما يقدم تطبيق الواتساب مجموعة متنوعة من التحديثات الجديدة منها قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب في 30 ثانية وفقط وأيضًا استعادة الرسائل المحذوفة في الواتساب بسرعة فائقة وتشغيل أكثر من واتساب على جهاز واحد.

-من اجل تطبيق الخاصية الدخول على تطبيق واتساب علي الجهاز الأساسي ثم النقر على الثلاث ثم الضغط على الأجهزة المرتبطة.

- بعد القيام بذلك يمكن إرسال واستقبال الصور والفيديوهات والمحادثات سواء كان الهاتف متصلًا بالإنترنت أو لا.

- الخاصية مفيدة في عدة حالات، مثلا عندما تكون في موقف تم فقد فيه الهاتف الذكي مؤقتًا والحاجة إلى البقاء على اتصال مع الأشخاص عبر واتساب أو إذا نفدت بطارية الهاتف الذكي ولكن الشخص بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.

تاريخ تطبيق واتساب

وتطبيق واتساب هو برنامج مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى يعمل تطبيق عميل واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب باستخدام تطبيق سطح المكتب أو صفحة واتساب ويب وتتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة.

في يناير 2018، أصدر واتساب للأعمال تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى واتساب للأعمال، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل واتساب القياسي.