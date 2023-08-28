مصرع عامل بناء سقط من الطابق الرابع بالقاهرة الجديدة

لقى عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله فى منطقة القاهرة الجديدة.. تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الاجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت إخطارا بسقوط عامل بناء من طابق مرتفع أثناء عمله فى منطقة القاهرة الجديدة، ما أدى إلى وفاته فى الحال.. على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث ترافقها سيارات الإسعاف، وبعد إجراء المعاينات اللازمة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.. وتبين من خلال إجراء التحريات الأولية والاستماع لشهود العيان، أن المتوفى كان يباشر عمله فى الطابق الرابع، إلا أن توازنه اختل وسقط على الأرض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته فى الحال.

تم عرض الواقعة على النيابة العامة، التى طلبت استكمال التحريات حول الحادث، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها بمعرفة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

Advertisements

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.