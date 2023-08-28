السوبر الأفريقي، مواجهة وحيدة جمعت الأهلى مع أندية الجزائر

السوبر الأفريقي، يستضيف ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 المقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر الجاري.

كأس السوبر الأفريقي عام 2015

وتعد مواجهة الأهلى أمام اتحاد العاصمة هى المواجهة الثانية أمام نادي جزائري في كأس السوبر الأفريقي حيث سبق وأن التقى مع فريق وفاق سطيف في عام 2015 في المباراة التي أقيمت بالجوائز وخسرها المارد الأحمر بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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وكان الأهلي خاض مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2015 بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 بينما خاض وفاق سطيف مباراة السوبر الأفريقي في ذلك العام بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2014.

8 بطولات حققها الأهلى بكأس السوبر الأفريقي

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي في 8 مرات قبل ذلك، وهي كالتالي:

1- الأهلي 4-1 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: كأس السوبر الأفريقي عام 2002.

2- الأهلي 2/4 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

4- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

5- الأهلي 2-1 ليوبار الكونغولي: كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

6- الأهلي 3-2 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

7- الأهلي 2-0 نهضة بركان المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

8- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2021 فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الخسارة الأولى للأهلي في السوبر الأفريقي

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد في نهائي عام 1994 بالمباراة التي أقيمت في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

الخسارة الثانية للأهلي في السوبر الأفريقي

وخسر الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى المباراة التي بالجزائر.

14 هدفًا للأهلي في السوبر الأفريقي



وأحرز 13 لاعبًا من الأهلى 14 هدفًا على مدار مشاركات القلعه الحمراء في بطولة كأس السوبر الأفريقي التي بلغت عشرة مرات.

هدافو الأهلي بالسوبر الأفريقي

1- أحرز خالد بيبو هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي في بطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

2- سجل حسام غالى هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

3- أحرز سيد عبد الحفيظ هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

4- سجل عصام الحضري هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

5- أحرز أمادو فلافيو هدفين في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

6- سجل محمد بركات هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

7- أحرز رامى ربيعة هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

8- سجل عمرو جمال هدفين في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

9- أحرز محمد ناجى جدو هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

10- سجل عماد متعب هدفا في شباك فريق وفاق سطيف الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2015.

11- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

12- سجل صلاح محسن هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2020.



13- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا في شباك فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2021.