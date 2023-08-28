تامر عاشور يواصل تصدر تريند اليوتيوب بـ انانية مع أحمد سعد

يواصل المطرب تامر عاشور، في تصدر تريند اليوتيوب بدويتو “انانية” مع الفنان احمد سعد، والذي وصلت نسبة مشاهدته مايقرب من ربع مليون بعد إذاعته في حفل ليلة الدموع.

في هذا السياق، كان المطرب تامر عاشور قدم ميدلي وتشكيلة بأجمل أغنياته الحزينة ضمن فعاليات حفل ليلة الدموع المقامة بجدة.

وتغني بـ “بقول عادي، قولوا له سماح، كلموها عني، أنت اخترت، كنت فين وغيرها الكثير من الأغنيات التي أبكت الحضور.. وعلقوا عليها بـ "سفير الأحزان"

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وقدم النجمان الكبار أحمد سعد وتامر عاشور دويتو حزينًا زلزل حفل ليلة الدموع المقام حاليًّا في جدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي 2023.

أحمد سعد وتامر عاشور

وقدما معًا أغنيتين وهما تملي وأنانية.. وتقول كلمات أغنية أنانية:

مش بتحبى تعيشى حياتك غير بشروطك

مش بتحبى تشوفى حقيقتك غير فى مرايتك

مهما اتكلم عمرك مابتسمعى غير صوتك

خدتى حياتى وروحى وعمرى خلاص بكفاية

انانية وغرورها ماليها وبتظهر على غير حقيقتها

قسوتها دى احن مافيها وبتتباهى بحنيتها

ولا دى الانسانة اللى اتمنيتها ولا اختارتها

ياخسارة كل التضحيات اللى انا ضحيتها

على واحدة مبتحبش فى حياتها غير نفسها

مش دى الانسانة اللى اتهيائلى فى يوم حبيتها

ولا دى الانسانة اللى اتمنيتها ولا اختارتها

ياخسارة كل التضحيات اللى انا ضحيتها

على واحدة مبتحبش فى حياتها غير نفسها

وبدأ المطرب الكبير أحمد سعد فقرته بحفل ليلة الدموع بأغنية “حاسس بضيق” تلتها أغنية “عمال بتوجع في قلبي ليه” وسط تفاعل جماهيري كبير.

المطرب أحمد سعد

ووجه سعد لجمهور الحفل رسالة خاصة ممازحًا قائلًا: كان نفسي أشوفكم في ظروف أحسن من كدا بس هنعمل إيه.. ومستحيل أخرج عن النص محدش يطلب مني أي فرفشة النهاردة".