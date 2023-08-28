الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

نجوم الأوبرا يتألقون في سهرة مع العندليب في حفل كامل العدد

المايسترو الدكتور
المايسترو الدكتور محمد الموجى، فيتو

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء أمس الأحد، حفلا فنيا لفرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من روائع  العندليب التي قدمها على مدار مشواره الفني الحافل، ومازالت تحيا فى وجدان الشعب المصري والعربي.

موسيقى "روائع عبد الحليم"

 بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "روائع عبد الحليم"، أداء الفرقة الموسيقية، دويتو "تعالى أقولك" أداء الفنانة كنزى بمشاركة الفنان ياسر سعيد، فاتت جنبنا أداء الفنان ياسر سعيد، يا مالكا قلبي، تخونوه، الهوى هوايا أداء الفنان محمد الطوخي.

 وفي الفاصل الثاني من الحفل، قدم الفنان أحمد عفت مجموعة من الألحان المتميزة  لكبار الملحنين التي تغني بها العندليب، منها على قد الشوق، يا خلي القلب، علي حسب وداد، بعد إيه، موعود.

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وقد رفع شعار كامل العدد قبل أيام من موعد الحفل..حيث امتلأت جنبات المسرح بجمهور الإسكندرية الذى أتي خصيصا للاستمتاع بروائع زمن الفن الجميل التي لامست وجدانهم.

الفنان عبد الحليم حافظ 

يذكر أن عبد الحليم حافظ هو أحد رموز الغناء العربي، وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929، يعد معجزة غنائية وعقلية فنية متفردة، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943 وتخرج فيه عام 1949 وعمل 4 سنوات مدرسًا للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيرًا بالقاهرة.

قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب، وسمح له باستخدام اسمه الأول "حافظ" بدلا من شبانة، قدم أولى أغانيه (صافيني مرة) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور، وألحان كمال الطويل.

 بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، منهم: محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتوفى عبد  الحليم حافظ بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركًا ارثًا فنيًا ضخمًا ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.

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