السوبر المصري، زي النهاردة، الأهلي يتوج باللقب على حساب الزمالك

السوبر المصري، زي النهاردة، في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من عام 2003، توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.

الأهلي بطل كأس السوبر المصري

يذكر أن الأهلي فاز على فريق بيراميدز بهدف دون رد في لقاء كأس السوبر المصري عام 2023 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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الجدير بالذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 13 مرة.

17 مباراة للأهلي بكأس السوبر المصري

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 17 مباراة في بطولة كأس السوبر المصري، حيث نجح في تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتلقى الخسارة أربع مرات.

وأحرز لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 6 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.

18 هدفًا للأهلي بالسوبر المصرى

وأحرز لاعبو الأهلي 18 هدفًا خلال الـ17 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة السوبر المحلى، وتلقت شباكه 6 أهداف.

هدافو الأهلى بالسوبر المصرى

1- أحرز وائل جمعة هدفا في شباك فريق إنبي في كأس السوبر المحلي عام 2005.

2- سجل محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق إنبي في كأس السوبر المحلى عام 2006.

3- أحرز شادى محمد هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في كأس السوبر المحلي عام 2007.

4- سجل أحمد حسن هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2008.

5- أحرز معتز اينو هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2008.

6- سجل محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق حرس الحدود في كأس السوبر المحلي عام 2010.

7- أحرز محمد ناجي جدو هدفًا في شباك فريق إنبى في كأس السوبر المحلي عام 2012.

8- سجل عبد الله السعيد هدفا في شباك فريق إنبى في كأس السوبر المحلى عام 2012.

9- أحرز عبدالله السعيد هدفًا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2015.

10- سجل عبد الله السعيد هدفًا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2015.

11- أحرز مؤمن زكريا هدفًا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2015.

12- سجل وليد أزارو هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في كأس السوبر المحلى عام 2018.

13- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2019.

14- أحرز جونيور اجايى هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2019.

15- سجل جونيور اجايى هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2019.

16- أحرز برونو سافيو هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2021.

17- سجل كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2022

18- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق بيراميدز في كأس السوبر المحلى عام 2023.