محافظ دمياط تناقش تطوير صناعة الأثاث واستعادة مكانتها بالأسواق المحلية والدولية

خلال ورشة عمل استمرت لعدة ساعات وضمت ممثلين من مختلف القطاعات المعنية

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الأحد، ورشة عمل استمرت لعدة ساعات، وذلك لمناقشة سُبل تطوير صناعة الأثاث وآلية حل المشكلات والمعوقات التى تواجه تلك الصناعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بهذا الملف من وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومدينة دمياط للأثاث، وأيضًا الغرفة التجارية بدمياط وأعضاء شعبة الأثاث بها من الصناع.

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حلول عملية قصيرة الأجل وطويلة المدى

واستهلت المحافظ الجلسة بالتأكيد على أهمية ورشة العمل لوضع حلول عملية قصيرة الأجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة والاقتصاد القومي، لافتة إلى أن الورشة ستتعامل بأسلوب مختلف يتسم بالاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، وتشارك فيها الجهات المعنية بصناعة الأثاث فى مصر، للخروج بتوصيات وقرارات تتضمن ملامح التطوير الخاصة بقطاع صناعة الأثاث، حيث ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال عشرة أيام إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة منال عوض أيضًا إلى حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التي حظيت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات، لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى، وتتضمن أيضًا خطة مستقبلية للصناعة وكذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث، والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورشا وهناجر ومنطقة صناعية ومنطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى ومركز تكنولوجيا الأثاث، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة.

تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم مناقشة كافة الأفكار والرؤى التى سيتم طرحها من خلال مسئولى الجهات المشاركة، حيث تناولت الورشة بحث آلية تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذى يُعد عنصرا أساسيا للتطوير من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة، وجميع الإمكانات لتقديم الدعم اللازم لمصنعى الأثاث وتطوير مهاراتهم من خلال توفير خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج متميز يضاهي المنتجات العالمية، بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية.

ورشة عمل لمناقشة مشاكل مدينة دمياط للأثاث، فيتو

مشاركة قطاع الأثاث الدمياطي بالمعارض المحلية والدولية

كما تطرق الحديث إلى آلية تعزيز مشاركة قطاع الأثاث الدمياطي بالمعارض المحلية والدولية، وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات اللازمة للصناع لإتاحة مشاركته بتلك المعارض، وكذلك سُبل تعزيز الفرص التصديرية للمنتج الدمياطي والتى ستبدأ من خلال عدد من المحاور، التى يأتى أهمها تحديث الصناعة لتتضمن محوري التعليم والتدريب بمجالات التصميم والتصنيع والتسويق للوصول إلى التطوير المطلوب وتأهيل المنتج لذلك.

وعلى جانب آخر، ناقشت المحافظ مع ممثلي وزارة قطاع الأعمال إمكانية توفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث وفقًا لخطة محددة تتناسب مع محور التطوير، وأيضًا مشاركة منتج الأثاث الدمياطي بالمنافذ التابعة للوزارة.

كما تم استعراض الخطوات التي قام بها مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث للتطوير، وخدمة صغار الصناع وكذلك خطة الهيئة العامة للاستثمار لتقديم حزمة من الحوافز لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين بالمدينة.

محافظ دمياط، فيتو

تنمية متكاملة بقطاع الأثاث

وقد أشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم بحث ودراسة المقترحات التى تم طرحها، وذلك لوضع منهجية واستراتيجية محددة لإحداث تنمية متكاملة بقطاع الأثاث، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.

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