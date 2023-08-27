الإثنين 28 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

المطرب أبو يتألق على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية

المطرب أبو، فيتو
المطرب أبو، فيتو

أحيا الفنان "أبو" مساء اليوم حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

شهد الحفل تفاعلا كبيرا بين الجمهور والفنان "أبو" الذي بدأ حفلته معربًا عن بالغ سعادته بتواجده للمرة الأولى على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية وسط جمهوره السكندري، كما تقدم بالشكر للمكتبة والقائمين عليها على التنظيم الرائع لدورة مهرجان الصيف هذا العام.

أبرز الأغاني

 

كما قدم باقة من أغانيه المميزة أبرزها أغاني ألبومه الجديد "فارق ع الكل" ومنها "دغدغة" و"هوليلا" بجانب أغنياته الشهيرة "3 دقات"، "ملك الفبركة"، "انتي حلوة"، "مسافر"، "إلى حد ما"، يجي منها"، "أهواك"، "حبيبي يا ليل" والعديد من الأغنيات الأخرى.

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جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

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