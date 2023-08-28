الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

انطلاق منتدى مجلة علاء الدين الأول لقضايا الطفل، اليوم

الكاتب الصحفي حسين
الكاتب الصحفي حسين الزناتي، فيتو

تطلق مجلة علاء الدين، اليوم الإثنين، بقاعة آل تقلا بمؤسسة الأهرام، أولى فعاليات "منتدى علاء الدين لقضايا الطفل"، والذي يتناول أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات.

 

المنتدى بحضور وزير الشباب والرياضة 

يأتي المنتدى بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة.

أهداف منتدى الطفل

وقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وكيل نقابة الصحفيين، إن الغرض الأساسي من المنتدى، هو الحديث والتعبير عن الأطفال، بالإضافة إلى ما تقدمه من محتوى موجه إليهم، وهو الدور الذي يكتمل بها دورها الإيجابي مع النشء، استكمالًا لجهود الدولة المصرية، ودور المؤسسات الصحفية الكبرى في رسالة الوعي والتثقيف للأجيال القادمة.

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وقال “الزناتي”: إن الفعالية تفتح حوارًا مع وزير الشباب والرياضة، ومناقشة موضوع "الإعلام وقضايا الطفل" مع رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، والكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، وتدير الحوار واللقاء الإعلامية داليا أشرف.

توزيع جوائز لنجوم علاء الدين

ويتم على هامشه توزيع جوائز مسابقة نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب الإبداعية للنشء، في مجالات التقديم الإعلامي والقصة القصيرة والكتابة الصحفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقطاع النشء بها، برئاسة جيهان حنفي وكيل الوزارة لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بالوزارة.

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علاء الدين تطلق المنتدى الأول لقضايا الطفل حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين مجلة علاء الدين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام محمد نوار رئيس الإذاعة

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علاء الدين تطلق فعاليات المنتدى الأول لقضايا الطفل، الاثنين

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