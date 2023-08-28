الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

للمرة الأولى، الفنان "أبو" يتألق على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية

الفنان أبو، فيتو
الفنان "أبو"، فيتو

أحيا الفنان "أبو"، مساء أمس الأحد، حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

شهد الحفل تفاعلا كبيرا بين الجمهور والفنان "أبو" الذي بدأ حفلته معربًا عن بالغ سعادته بتواجده للمرة الأولى على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية وسط جمهوره السكندري، كما تقدم بالشكر للمكتبة والقائمين عليها على التنظيم الرائع لدورة مهرجان الصيف هذا العام.

أغاني الألبوم الجديد "فارق ع الكل"

كما قدم باقة من أغانيه المميزة أبرزها أغاني ألبومه الجديد "فارق ع الكل"، ومنها "دغدغة" و"هوليلا" بجانب أغنياته الشهيرة "3 دقات"، "ملك الفبركة"، "انتي حلوة"، "مسافر"، "إلى حد ما"، يجي منها"، "أهواك"، "حبيبي يا ليل" والعديد من الأغنيات الأخرى.

Advertisements

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023.

 وتستضيف خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. 

ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية الفنان أبو المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية أغاني الألبوم الجديد فارق ع الكل مكتبه الإسكندرية

مواد متعلقة

المطرب أبو يتألق على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية

غدًا، حفل موسيقي لفريق حافظ وبستان بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من أحمد سليمان على تعيين عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك

سر غضب جماهير الزمالك بعد تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية (صور)

محمد فاروق: الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لبحث عودته للأهلي

سفير السودان في ليبيا: حميدتى مات (فيديو)

الدبيبة يقرر وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق

لطلاب الدبلومات الفنية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد التنسيق

زيزو: الزمالك قدم عاما للنسيان، وانتظروني الموسم القادم

أورام البنكرياس، سرطان خبيث يجب علاجه سريعا، وهذه أعراضه (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

فاروق الباز يكشف عن قمر تعيش عليه الكائنات الفضائية (فيديو)

بدء مهمة جديدة للبحث عن "وحش لوخ نيس"

طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه وطني في أفغانستان

العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

المزيد
الجريدة الرسمية