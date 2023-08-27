الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التكنولوجيا التطبيقية، مميزات وشروط المدارس الوطنية للعلوم التقنية (إنفوجراف)

المدارس الوطنية للعلوم
المدارس الوطنية للعلوم التقنية، فيتو

التكنولوجيا التطبيقية، نشرت الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان (مميزات وشروط المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS.. التكنولوجيا التطبيقية)

وأطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة.

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ويمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، من خلال زيارة هذا الرابط 


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