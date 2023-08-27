محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية القنان بإدفو لمدة 5 ساعات (صور)

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذى اندلع فى كرم النخيل بالقرية، ثم امتدت إلى الأشجار،فور إخطاره بتعرض أعداد كبيرة من النخيل والزراعات لحريق بقرية القنان التابعة لمركز إدفو.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بالقرية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وقال إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو إن جهود السيطرة على الحريق الكبير استمرت لأكثر من ٥ ساعات شاركت فيها ٦ عربات مطافئ كبيرة، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران واحتوائها.

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أشار إلى المتابعة اللحظية من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من الرائد محمود الشريف قائد الحماية المدنية بإدفو، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية.