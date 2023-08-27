الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة المنيا يبحث سبل تعزيز التعاون بين الأهلية ودراية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، الدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، والدكتور محمد مصطفي نائب رئيس الجامعة بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية. 

 

جاء ذلك بمقر الجامعة الأهلية بمدينة المنيا الجديدة؛ لبحث تعزيز سبل التعاون وتفعيل الشراكات بين الطرفين في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والمشاركة في الأنشطة العلمية وتبادل الإنتاج الفكري وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، كنواة لتحالف إقليم شمال الصعيد.

Advertisements


وخلال اللقاء أكد الدكتور عصام فرحات حرص الجامعة على فتح سبل التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات التعليمية والبحثية مع كافة المؤسسات الاكاديمية المعتمدة بوزارة التعليم العالي، سواء في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة؛ تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والتي تضمنت اهم محاورها التواصل والمشاركة الفعالة مع المؤسسات التعليمية لخلق بيئة تعليمية متطورة وسد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل لكل إقليم من أقاليم مصر طبقاُ لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها.


كما تم خلال الزيارة مناقشة توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين يتضمن اتاحة التدريب للطلاب في المعامل، واستخدام الإمكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين، والتوصيف للمقررات الدراسية وتدريسها.


وفي نفس السياق أجرى للدكتور  فرحات، يرافقه الدكتور أبو هشيمة مصطفي، جولة تفقدية بجامعة المنيا الأهلية؛ لمتابعة سير إجراءات قيد الطلاب المقبولين مبدئيًا بالمرحلة الثانية للعام الجامعي 2023/2024، وانتظام استلام أوراقهم، وذلك بعد أن أعلنت الجامعة عن المقبولين بالمرحلة الثانية والذي سبق أن تقدموا إلكترونيًا، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة للقبول المبدئي بالكليات السبع المتاحة لهذا العام.


ووجه رئيس الجامعة بتيسير كافة الإجراءات، وتوفير جميع وسائل الراحة لجميع الطلاب، والرد على كافة الاستفسارات حرصًا على مستقبلهم، مؤكدًا الطلاب بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم إعلانه من قواعد القبول والتعليمات الواجب اتباعها سواءً للقبول المبدئي والنهائي للرغبات بناء علي رغبات الطلاب وترتيبها، والمواعيد المحددة لإنهاء إجراءات القيد بكل مرحلة، وإلا سيتم سقوط حق الطالب في القيد واستبداله بالطلاب على قوائم الانتظار. 

 

مشيرًا بأن الجامعة الأهلية تسعي لتقديم أعلى مستويات الخدمة لطلابها في ضوء جهود الدولة واهتمامها بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي الجامعي وتنوع مساراته، وزيادة البرامج الجديدة التخصصية التي تخدم سوق العمل المستقبلي، وتفتح باب أمل لمستقبل التعليم للأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

بعنوان بلدي أمانة، القومي للمرأة بالمنيا يواصل تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب

في مشهد خارج عن المألوف، محمد أناكوندا يعشق العيش وسط الثعابين في المنيا (فيديو وصور)

صحة المنيا: إجراء 58 ألفا و751 تحليلا بمعامل المستشفيات خلال يوليو الماضي

رياضة المنيا: برامج تدريبية وجلسات غنائية وقوافل رياضية بمراكز شباب

وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا تنظم ندوة توعوية عن الإرشاد الأسري

رفع كفاءة الطرق الرئيسية واستمرار أعمال التجميل بمراكز المنيا

إزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع المنياوي

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمنيا

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

سفير السودان في ليبيا: حميدتى مات (فيديو)

بشرى سارة، 45 ألف عامل من ذوي الهمم مطلوبون للتعيين

كرة اليد، الزمالك يخسر لقب البطولة العربية أمام الكويت الكويتي (صور)

ليفربول بـ 10 لاعبين يخطف فوزا مثيرا من نيوكاسل 1/2 في الدوري الإنجليزي

كرة اليد، الزمالك يفشل في التأهل لمونديال الأندية للمرة الثانية

اختلال توازن نادية مصطفى على خشبة محكى القلعة، وأعداد الجمهور تتسبب فى أزمة (فيديو)

أخبار الأهلى، موعد الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد وإعارة قندوسى إلى سيراميكا

Advertisements

منوعات

المزيد

طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه وطني في أفغانستان

العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

بلدة فرنسية تلجأ لحيلة غريبة من أجل السيطرة علي سرعة السيارات

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بالخير الوفير وتحقيق النجاح

كيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بكسب مال كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية