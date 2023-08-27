عودة منى العمدة لقناة النهار ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"
منى العمدة، أعلنت قناة النهار عودة الإعلامية منى العمدة على شاشة القناة مرة أخرى من خلال برنامج "هنا الجمهورية الجديدة".
وقالت الإعلامية منى العمدة إن برنامجها بموسمه العاشر سيعود الشهر المقبل وستكون أولى حلقات الموسم ١٤ سبتمبر المقبل ويذاع البرنامج في تمام السابعة مساءً.
منصة صادقة للمستثمر
وأضافت أن برنامجها سيكون نافذة ومنصة صادقة للمستثمر الذي يبحث عن الاستثمار في مشروعات الدولة، والمواطن الذي يبحث عن تأمين مستقبل الأبناء بالحصول على شقة مدعمه أو إسكان متوسط او فاخر من الدولة بنظام التقسيط، مشددة على أن المسكن أمر يمس كل نواحي الحياة.
وأوضحت العمدة أن هدفها خلال الفترة المقبلة مع فريق الإعداد توسيع دائرة المشاهدة ليصل لكل مواطن مصري أو عربي ومستثمر.
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