الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين لأعضاء الجدول العام (صور)

محاضرات معهد المحاماة،
محاضرات معهد المحاماة، فيتو

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، حاضر فيهما  حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين.

 

محاضرة عن القضاء الإداري

وكان  معهد محاماة القاهرة الكبرى، عقد يوم  الأربعاء الماضي، محاضرتين عن القضاء الإداري لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب الجيزة، وحلوان، وشبرا الخيمة، الملتحقين بالدورة السادسة من معهد المحاماة، محاضرًا فيها المستشار الدكتور طه السعيد، نائب رئيس مجلس الدولة.

Advertisements

 

تطوير الدراسة بمعهد المحاماة 

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

 

 

الدراسة بالمعهد من شروط القيد 

ويعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محاضرات معهد المحاماة معهد المحاماة المحامين

مواد متعلقة

73 جهة طبية تتحمل فيها نقابة المحامين علاج أعضائها بالكامل

نقيب المحامين يفتتح مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة

عبد الحليم علام يتفقد مبنى نقابة المحامين بالإسماعيلية ويضع حجر أساس المبنى الجديد

نقيب المحامين يقرر صرف معاش الدفعة الواحدة كاملا لأسرة المحامية أميرة جمال

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

وزير الرياضة يقرر إقالة حسن موسى ويكلف عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك

أول تصريح من عماد البناني بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية بالزمالك

عماد البناني يكشف مهمته الأولى بعد تكليفه برئاسة الزمالك

الأهلي يحرج اتحاد كرة اليد ويضع الزمالك في ورطة

7 معلومات عن عماد البناني الرئيس الجديد للجنة الثلاثية بالزمالك

مستشار قناة السويس: كل من شكك في القناة الجديدة مطالب بالاعتذار للسيسي

رسميًا، الأهلى يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

بلدة فرنسية تلجأ لحيلة غريبة من أجل السيطرة علي سرعة السيارات

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بكسب مال كثير قريبا

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية