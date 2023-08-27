الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حفل جديد لوائل الفشني في ساقية الصاوي، اعرف الموعد

وائل الفشني، فيتو
وائل الفشني، فيتو

يحيي الفنان وائل الفشني حفلا غنائيا على خشبة مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر المقبل. 

 

حفل وائل الفشني في ساقية الصاوي 

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من الأشعار الصوفية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التراثية وعدد من أعماله منها: "عيني لغير جمالكم لا تنظرٌ"، "أيام"، "أشتاق يا الله"، "أنا جايلك"، "أهل الصعيد"، "استويت"، "فاح المسك"، "يا رسول الله طال بي الحنين"، "يا عاشقًا"، "الاقصر بلدنا"، "اهو ده اللى صار"، " يامسهرنى" وغيرها.

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دار الأوبرا المصرية 

جدير بالذكر أن الفنان وائل الفشني قد حل مؤخرا ضيفا على احتفالية دار الأوبرا المصرية، بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي أقيمت على المسرح الكبير بالأوبرا. 

 

وأحيت الاحتفالية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وحل عليها المنشد وائل الفشني كضيف شرف، وشارك فيها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهى حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال. 

 

وائل الفشني 

يشار إلى أن وائل الفشنى تربى على صوت الشيخ طه الفشني أحد أهم المنشدين، مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، التحق للدراسة بمعهد الموسيقى العربية.

واشتهر بتقديم العديد من تترات مسلسلات الدراما المصرية منها "واحة الغروب"، "طايع"، وغيرها، كما أعاد تقديم أغنية "الأقصر بلدنا" التي شارك بها في حفل طريق الكباش.

حفل وائل الفشني مباشر على قناة الحياة

قناة الحياة تحتفل برأس السنة الهجرية بخريطة حصرية تضم ياسين التهامي ووائل الفشني

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