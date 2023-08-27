الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر اليورو اليوم،فيتو
سعر اليورو اليوم،فيتو

شهد سعر اليورو انخفاضا اليوم في البنك المركزي مقابل الجنيه وذلك بحسب آخر تحديث رسمي وارد من البنك خلال عمليات البيع والشراء علي مدار التعاملات اليوم الأحد.

وتراجع سعر اليورو خطوات إلي الوراء بشكل ملحوظ أمام الجنيه الذي استطاع أن يجبر سعر اليورو علي الانخفاض في عمليات الشراء والبيع علي السواء علي مدار أكثر من 24 ساعة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.29 جنيه للشراء، و33.44جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع  أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، واستقرارا أمام البعض الآخر منها  مساء اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.29 جنيه للشراء، و33.44جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.77 جنيه للشراء، 38.94 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.84جنيه للشراء، و35.00جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.04جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.05 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.73 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.29 جنيه للشراء، و33.44جنيه للبيع.

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