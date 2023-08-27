الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تخفيفا عن أولياء الأمور، قرارات جديدة لوزير التعليم قبل العام الدراسي الجديد

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيتو

استكمالا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور لتحقيق أعلى استفادة تعليمية ممكنة للطلاب، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مجموعة من المعلمين المتميزين بمختلف المواد الدراسية للمرحلة الثانوية والمعتمدين داخل المنظومة التعليمية، وذلك بهدف تفعيل القنوات التعليمية والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة وتحقيق التناغم بين مختلف الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة بشكل فعال.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

 القنوات والمنصات التعليمية

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال الاجتماع، أن الوزارة لديها العديد من المعلمين الأكفاء ذوى الخبرة، للعمل فى القنوات والمنصات التعليمية التي تحرص الوزارة على تعظيم دورها لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مشيرا إلى أن مجموعة المعلمين الذين تسعى الوزارة لتقديمهم خدمة تعليمية متميزة على قناة "مدرستنا ٣" يمثلون الدفعة الأولى فقط، حيث سيتوالى ضخ دماء جديدة خلال الفترة القادمة في مختلف القنوات والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة، مؤكدا أنه يحق لأي معلم يمتلك الجدارة في جمهورية مصر العربية أن يكون شريك في هذا العمل، وأن الباب مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أن فلسفة الوزارة ترتكز على تجديد الدماء من الخبرات والكفاءات لتحقيق التنوع.

تطوير البرامج التعليمية

وأضاف الوزير أن هذا اللقاء يهدف لتطوير البرامج التعليمية لتحقيق مبدأ "التدريس من أجل التعلم"، مؤكدا أهمية التكامل بين الكتاب المدرسي والمواد التعليمية والتدريبية التي ستطرحها الوزارة قريبا ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة "التقويم من أجل التعلم" في تقديم المعلمين شرحا متميزا لطلاب المرحلة الثانوية عبر قناة "مدرستنا ٣" و"منصة البث المباشر" وتطبيق "مدرستنا بلس"، مع تعظيم الاستفادة من هذا المحتوى التعليمي  خلال فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي بوضع آليات لتعزيز التفاعل  وتحقيق التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين على القنوات والمنصات التعليمية، لضمان تحقيق اقصى معدل من التحصيل الدراسي، وذلك من خلال مجموعة من المعلمين المساعدين الذين ترتكز مهامهم على متابعة الطلاب والرد على كافة استفساراتهم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه سيتم إعداد ورش عمل للمعلمين المستهدف تقديمهم المناهج الدراسية على قناة "مدرستنا ٣" و"منصة البث المباشر"، وذلك للتدريب على أساليب التحليل والتفكير والمستويات العليا للتفكير والتقويم، وذلك في إطار النهج الذي تتبعه الوزارة لتحقيق نواتج التعلم.

المناهج الدراسية

وتم خلال اللقاء مناقشة أفكار ومقترحات لجذب الطلاب وطرق الاستفادة القصوى من المناهج الدراسية من خلال القنوات والمنصات التعليمية، والإبداع فى أسلوب الشرح، واستخدام الذكاء الإصطناعي و"الواقع المعزز" فى تنفيذ تجارب المواد العلمية.

 

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