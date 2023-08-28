الإثنين 28 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

اتحاد الكرة ورابطة الأندية سابقا.. "جبلاية العشوائيات وجبهة العلاقات".. 10 علامات استفهام فى وجه مجلس علام ورابطة دياب.. أزمات التحكيم وفضائح سيارات الـ«var» فى الصدارة

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

>> الصعود والهبوط وتكدس البطولات والقيد قنابل موقوتة.. وجودة الملاعب والنقل التلفزيوني أزمة كل موسم

«احيينى النهاردة وموتنى بكرة».. شعار يرفعه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ورابطة الأندية حيث ما زال الطرفان يتحديان الجميع ويرفضان الإفصاح عن ملامح الموسم الجديد الكروى، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية، حيث يبقى الغموض محيطًا بكل شيء يتعلق بمواعيد البطولات الموسم الجديد سواء على صعيد ضربة البداية أو التوقفات أو المعسكرات الوطنية أو حتى موعد انتهاء الموسم.

اتحاد الكرة ورابطة الأندية لم يصدرا حتى هذه اللحظات خارطة طريق الموسم الجديد، ولم تظهر جداول منسقة فيما يتعلق بمباريات بطولة الدوري أو كأس مصر القديم الذى لم ينته بعد أو حتى موعد كأس مصر الجديد أو موعد انتهاء الموسم الجديد.. وعلى الرغم من انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى فى إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية، إلا أن المسئولين عن الكرة فى مصر ما زالوا فى سبات عميق، ولم تظهر ملامح الموسم الجديد أو حتى أي شيء يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه.. أندية بدأت فترات الإعداد وأخرى تنتظر المجهول وأخرى تترقب موعد انطلاق المسابقة وجداول الدورى كاملة، وهو أمر يبقى بعيدا كل البعد عن الاحترافية التى باتت تغلف دوريات العالم الكبرى، ولعل ما شاهدناه فى افتتاحية الدورى السعودى هذا الأسبوع تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أصبحنا على بعد أميال من الاحترافية والنظام المحكم فى اللعبة التى كنا نتشدق دائمًا أننا روادها فى سنوات سابقة.

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«فيتو» تستعرض فى الملف التالى (10) أسئلة تنفجر فى وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية استعدادا للموسم الجديد..

1أزمة التحكيم

يبقى السؤال الأهم فى الوقت الحالى: هل انتهت أزمة التحكيم؟ وهل حصل الحكام على مستحقاتهم المالية؟ وهل سيستمر البرتغالى بيريرا فى منصبه أم سيرحل كما رحل كلاتنبرج؟ أمور تبقى غامضة فى الوقت الذى يتناسى فيه المسئولون عن الكرة المصرية أن عنصر التحكيم يبقى عنصرا مهما ومحوريا فى اللعبة، ولعل الأزمات التى تسبب فيها التحكيم الموسم الماضي حاضرة بقوة والبيانات الصادرة من الأندية بشأن شكوى الحكام أيضًا تبقى موجودة، وعلى عينك يا تاجر كما يقول المثل الشعبى الشهير.

2تقنية الفيديو

هل انتهت أزمة تقنية الفيديو وتم الحصول على سيارات جديدة فى هذا الملف أم سيتم الاعتماد على 4 سيارات على الأكثر كما حدث دون تطوير هذه المنظومة؟ وهل تم إنهاء كافة الأزمات المالية الخاصة بالشركة المنوطة بتوفير سيارات الفيديو أم ستكون هناك مباريات فى الدورى دون سيارات الفار كما حدث فى الموسم الماضى، ومعها ستصاعد شكاوى الأندية فيما يتعلق بتطبيق مبدأ عدالة الفرص بين الجميع فى هذا الملف.

3متابعة الملاعب

هل قام مسئولو الرابطة واتحاد الكرة أيضًا المسئولون عن المسابقات بعمل جولة تفقدية لجميع الملاعب التى ستحتضن مباريات الأندية فى بطولة الدورى الممتاز للوقوف على تطوير هذه الملاعب وإنهاء جميع الأزمات المتعلقة بها سواء فيما يتعلق بغرف اللبس أو الكاميرات أو أرضية الملاعب التى تظهر بشكل سيئ للغاية فى العديد من المباريات أم سيكون الوضع على ما هو عليه؟

4التصوير

هل حدث تحرك فيما يتعلق بأزمة التصوير التى اشتكى منها معظم مسئولي الأندية الموسم الماضى وتحديدا فيما يتعلق بالمباريات التى تشهد جدلا تحكيميا ويخرج وقتها الخبراء للحديث على أن زوايا التصوير غير عادلة وغير منصفة لبعض الفرق، وأن هناك زوايا تصوير كانت أفضل من أجل الحكم على صحة قرارات الحكام؟ الأمر يبقى محلك سر، ولم يشهد أي تطوير حتى هذه اللحظات.

5القيد

هل وضع المسئولون حلولا لأزمات القيد التى تعانى منها بعض الأندية؟ وهل سيكون هناك ضوابط وقرارات واضحة فى هذا الملف أم سيكون القيد «على الكيف»؟.. وهل الأندية التى تعانى من أزمات مالية ولم تسدد مستحقاتها سيكون من حقها قيد اللاعبين؟ وماذا عن الأندية الموقوفة من قبل الاتحاد الدولى بسبب مستحقات مالية سابقة سواء لمدربين أو لاعبين، هل ستتمكن من قيد لاعبيها أم سيكون الأمر مستمرا بإيقاف القيد؟

6البطولات الأفريقية

الأمر يبقى غامضا أيضًا فى لائحة الصعود إلى البطولات الأفريقية.. فهل ستكون هناك لائحة خاصة بصعود الأندية المصرية المرشحة للمشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم بعد القادم حال إلغاء المسابقة أو توقفها أو أي أمر يحدث كما حدث فى وقت سابق؟ أم سيكون الأمر عشوائيا؟ وسينتهي الموسم بأن نجد ناديا يحتل المركز الثانى ويشارك فى الكونفدرالية وأخرى جاء ثالثا فى الترتيب النهائي ويشارك فى دورى أبطال أفريقيا وما شابه..

7المؤجلات

الموسم الماضى شهد مؤجلات بالجملة لبعض الأندية على حساب أندية أخرى، ولولا حسم الدورى من قبل الأهلى قبل نهاية الدورى بعدة جولات لحدث ما لا يحمد عقباه، خاصة أن مبدأ تكافؤ الفرص بقى غائبا عن المسابقات المحلية لدينا الموسم الماضى.. كيف سيتعامل المسئولون فى الرابطة وأيضًا اتحاد الكرة فيما يتعلق بالمؤجلات فى ظل تكدس البطولات وارتباطات بعض الأندية بالمشاركات القارية والدولية.

8تكدس البطولات

كيف سيكون التعامل مع تكدس البطولات الموسم المقبل؟ حيث لدينا دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية ودورى السوبر الأفريقى وكأس السوبر الأفريقى، وأيضًا كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى بطولة أمم أفريقيا بجانب تصفيات أمم أفريقيا 2025 بجانب تصفيات كأس العالم وأيضًا استعدادات المنتخب الأولمبى لأولمبياد باريس، هل تم وضع خطة زمنية لمواجهة تكدس البطولات؟ وهل سيكون هناك حلول أيضًا بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية أم سيكون الأمر عشوائيا كما يحدث دائمًا؟

9معسكرات المنتخبات

الأمر أيضًا يبقى مرتبطا باللاعبين الدوليين ومعسكرات المنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأولمبى، والتى ستكون بالتزامن أيضًا مع المؤجلات ومباريات الدورى، وكذلك البطولات المختلفة.. هل سيكون هناك حل أم سنجد مشكلة قائمة كما حدث فى وقت سابق بين الأهلى واتحاد الكرة أثناء إقامة بطولة أمم أفريقيا فى نفس توقيت بطولة كأس العالم للأندية؟.. هل وضع المسئولون حلولا مبتكرة لمواجهة هذه الأزمة أم سيكون الحل فى تقسيم اللاعبين بين الأندية والمنتخبات الوطنية وتطبيق نظرية “شوية عليا وشوية عليك عشان المركب تمشي”؟!

10الصعود والهبوط

الأزمة الكبرى أيضًا ستتمثل فى أزمة الصعود والهبوط خاصة فى ظل افتكاسات المسابقات فى الموسم الجديد وتعديل نظام الصعود بشكل عشوائى لم يسبق أن تعرضت له الكرة المصرية.. وهل سيكون هناك اعتراضات مستقبلية من الأندية الهابطة على طريقة الهبوط؟ وماذا عن فكرة صعود من الدرجة الثانية مباشرة إلى الدورى مع هبوط أندية كبيرة من الدورى هذا الموسم على سبيل المثال.. وهل حال هبوط أندية جماهيرية كبرى كالإسماعيلى على سبيل المثال وصعود ناد مباشرة من الدرجة الثانية للممتاز.. هل سيتم التعامل مع الأمر أم سيكون هناك ترضية كما حدث فى وقت سابق بتعديل نظام الهابطين للحفاظ على استمرار بعض الأندية؟

ما سبق يبقى بمنزلة نقطة فى بحر العشوائية التى نعانى منها فى الكرة المصرية، وما خفى كان أعظم، خاصة أن الشواهد تؤكد أننا سنكون أمام موسم ضبابى من الدرجة الأولى على كل المستويات، وأكبر دليل على ذلك عدم تحديد موعد انطلاق أو نهاية الموسم الكروى حتى الآن وترك الحبل على الغارب لمسئول واحد فقط يضع الجداول والمباريات والمؤجلات بنظام إدارى عفا عليه الزمن، ولم يعد مناسبا لكم الارتباطات الرهيب الذى تعيشه الكرة والأندية فى الوقت الحالى.

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إتحاد الكرة المصرى جمال علام رابطة الأندية النادي الأهلي نادي الزمالك

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