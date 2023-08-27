الوطنية للانتخابات تبحث إصدار تصاريح التغطية الإعلامية

استقبل المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



حضر اللقاء كل من المستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة، والمستشار مراد فكري عضو مجلس إدارتها، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



الانتخابات الرئاسية 2024

ويأتي ذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

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وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن أعلنت عن استمرارها فى استقبال طلبات المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الهيئة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر، لتغطية العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقا لرسالتها السامية.

قاعدة بيانات الناخبين

وأكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، فضلا عن وضع التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وكذلك العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت في السابق.

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