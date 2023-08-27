الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

بعنوان بلدي أمانة، القومي للمرأة بالمنيا يواصل تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب

جانب من الحمله،فيتو
جانب من الحمله،فيتو

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده في تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" والتى تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الحملة تستهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع من السيدات والرجال والأطفال، حيث تم تنفيذ ١٩٥٠ زيارة بقرى مراكز (مطاي ـ بنى مزار ـ سمالوط ـ المنيا ـ ملوى)، بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.
 

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