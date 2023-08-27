تحرك جديد من النيابة في واقعة مصرع عروسين بالغربية

أمرت نيابة سمنود، باستعجال التقرير الطبي المبدئي لجثماني عروسين بقرية الناوية بمركز سمنود لقيا مصرعهما صعقًا بالكهرباء، بسبب ماس في السخان الكهربائي، وذلك عقب زفافهما بـ٢٤ ساعة، وأثار الحادث المؤلم حالة من الحزن فى مركز سمنود.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ من أهالي قرية الناوية التابعة للمركز بوفاة عروسين فى بداية شهر العسل، صعقًا بالكهرباء أثناء ماس كهربائي فى السخان الكهربي.

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وانتقل ضباط مباحث مركز سمنود إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة عروسين لم يمر على زفافهما أكثر من ٢٤ ساعة، وأنه تم اكتشاف الحادث عندما حاولت أسرتا الزوجين التواصل معهما عن طريق التليفون، وعندما لم يردا تجمعوا وقاموا بكسر باب الشقة، فوجودهما جثتين هامدتين.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى سمنود العام وإيداعهما فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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