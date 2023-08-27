استعجال التحريات بشأن عصابة تزييف العملات الوطنية في القاهرة

أمرت نيابة الاموال العامة، باستعجال التحريات التكميلية بواقعة 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيًا تخصصوا فى تقليد العملات الوطنية وترويجها في القاهرة والغربية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بالقاهرة) لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد").

وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليهما من (عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "مقلدة") وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "مقلد") داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) "تم ضبطه" وبحوزته (٣ أجهزة طباعة كمبيوتر - جهاز "سكانر" - جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور - شاشة جهاز كمبيوتر - كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات)، وكذا (مبالغ مالية مزورة "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالي الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.