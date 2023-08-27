الاستماع لأقوال الضحايا في واقعة منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية

استمعت نيابة الأموال العامة، لأقوال ضحايا منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية في المنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة بتفريغ سجل المكالمات كاملا وإرساله لخبير صوت لمطابقته.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بانتحال صفة مستشار بإحـــدى الجــهات الحكومية وبعض المنظمات الدولية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وعثر بحوزته على (3 هاتف محمول - جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" - ماكينة طباعة - عدد 5 كارنيهات "مزورة" باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - خاتم أكلاشيه - طبنجة صوت - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي") وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلي تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.